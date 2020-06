La Città in soccorso di Casa Marta

«Questo ulteriore sostegno finanziario da parte della Città di Bellinzona, sommato a quello recentemente deciso dal cantone non può che rallegrarci. Prima di poter partire con la fase realizzativa dobbiamo però attendere la decisione del Consiglio comunale che verosimilmente non arriverà prima del prossimo autunno». Luca Buzzi morde il freno. Se da un lato esprime soddisfazione per la decisione del Municipio di accordare un ulteriore sostegno finanziario ammontante a 450.000 franchi per la realizzazione del centro di accoglienza per senza tetto, dall’altro nella sua voce si avverte anche una certa impazienza nel voler finalmente concretizzare il progetto di Casa Marta al quale l’omonima fondazione da lui presieduta sta lavorando da anni. «Eravamo già pronti a partire nel giugno del 2018 – rileva a tal proposito Buzzi – ma per ottenere il via libera del Municipio dobbiamo presentare le garanzie della copertura del finanziamento». Garanzie che con l’aiuto accordato dal Cantone tramite un contributo di 400.000 franchi sommato a quello ammontante a 450.000 franchi deciso dall’Esecutivo dovrebbero essere soddisfatte: detto in latri termini, se anche il Consiglio comunale darà il nulla osta la Fondazione Casa Marta sarà in grado di coprire i 4,5 milioni di investimento per realizzare il centro di accoglienza per senza tetto. Il centro s’insedierà negli stabili ex Ostini, dietro la sede principale di banca Stato in via Guisan, che il Comune, in virtù di quanto deciso il 9 novembre del 2015 dal Consiglio comunale, cederà in diritto di superficie della durata di 50 anni alla Fondazione. Diritto di superficie che potrà però essere sottoscritto solo quando la Fondazione presenterà le citate garanzie finanziarie a copertura dell’investimento. In quell’occasione il Legislativo cittadino aveva anche accordato un contributo di 200.000 franchi per la ristrutturazione degli immobili da lungo tempo abbandonati ed altri aiuti indiretti per altri complessivi 833.000 franchi.

«Un segnale di sostegno»

«Sebbene il messaggio non sia direttamente dipendente dalla situazione di emergenza determinata nel nostro Cantone, quindi anche a Bellinzona, dalla diffusione del contagio da Covid-19 – scrive l’Esecutivo cittadino - il contributo accordato vuole costituire, oltre che un segnale di sostegno ed attenzione alle persone in condizioni di vulnerabilità, pure una risposta ai problemi sociali che questa crisi inevitabilmente comporta». Il centro è infatti concepito per persone, che per motivi diversi si trovano in difficoltà ed in particolare senza un alloggio e rete sociale. Si tratta per esempio di persone marginalizzate, giovani in rotta con la famiglia, working poor, mariti allontanati da casa, donne con figli a seguito di divorzio o allontanamento per violenza domestica, persone rimpatriate dall’estero, anziani o famiglie sfrattate, persone sole dimesse da strutture psichiatriche o sanitarie. Concepito sul modello di Casa Astra di Ligornetto, il progetto Casa Marta si propone di offrire ai suoi utenti una serie di prestazioni e supporti che spaziano dalla prima accoglienza (vitto, alloggio, fornitura abiti e prodotti per l’igiene, servizi doccia e lavanderia, accompagnamento nelle urgenze mediche, ascolto, sostegno), a quella di seconda fase con l’attivazione dell’orientamento sui servizi del territorio, accompagnamento per problemi medici, sostegno psicologico e sociale, procedure giuridiche, pianificazione famigliare, aiuto alla gestione finanziaria, sostegno al reinserimento abitativo e lavorativo, aiuto alla formulazione di progetti di vita a lungo termine, collaborazione con i servizi presenti sul territorio. Prevista anche l’organizzazione di progetti per l’occupazione del tempo libero e di riavvicinamento alla vita lavorativa, nonché di mansioni varie di diversa natura interne alla struttura. Non da ultimo sarà approntato anche un supporto post dimissione dal centro. L’obiettivo, rammenta il Municipio nel messaggio approvato nella seduta di mercoledì scorso, è evidentemente quello di offrire, oltre all’accoglienza, anche una possibilità d’uscita dalla situazione di disagio in cui si sono venuti a trovare gli utenti ospiti della struttura. Ciò significa che all’interno di Casa Marta opererà anche personale appositamente formato per offrire questo tipo di accompagnamento.

Stabili tutelati

Gli interventi tecnici previsti sullo stabile dovranno considerare le esigenze organizzative proprie di questo tipo di struttura ma anche tener conto del fatto che gli stabili ex Ostini sono un bene inserito nella lista dei beni culturali d’interesse locale. «In particolare – si legge nel messaggio - sarà necessario mantenere facciate esterne e volumetria originarie con ovvie e conseguenti ripercussioni sui costi generali del progetto che prevede lo sventramento e la ricostruzione totale dell’immobile, fatta eccezione per due vani e pareti esterne: interventi che per la loro incisività sono equiparabili, se non superiori, a una costruzione ex novo». L’obiettivo della Fondazione è quello di offrire 18 posti letto ripartiti su 8 camere in un’ala dello stabile oltre a diversi appartamenti per famiglie, coppie o persone singole per ulteriori 14 posti. Quest’ultima offerta è indirizzata ad assicurare una prima accoglienza a famiglie con bambini, ma anche per rispondere a bisogni particolari di maggiore indipendenza o per soggiorni prolungati per un totale di 30/32 posti letto.

