Difendere l’occupazione e combattere lo smantellamento delle Officine di Bellinzona alla luce della decisione comunicata dalle FFS di rinunciare dal 2022 alla manutenzione dei carri merci per occuparsi da subito alla manutenzione dei treni della flotta Astoro. Con questo intento le due consigliere comunali del Movimento per il socialismo Angelica Lepori e Monica Soldini hanno elaborato una proposta di risoluzione che sottoporranno al plenum nella seduta convocata lunedì 8 marzo. Risoluzione che è articolata in tre punti: il primo è propone che il Legislativo cittadino chieda alle FFS «di rinunciare alla dismissione del settore carri e tutto quanto concerne, ricordando che carri e nuove lavorazioni non sono in concorrenza né per esigenze di spazio, né di conoscenze professionali». Il secondo punto riguarda il futuro stabilimento di Castione: le due esponenti dell’MPS chiedono che il Consiglio comunale solleciti le Ferrovie affinché presentino il piano industriale. Infine la proposta di risoluzione invita il Municipio a sostenere, come ha fatto il Consiglio di Stato, le rivendicazioni del personale e delle organizzazioni sindacali.