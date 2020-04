Il sindaco Mario Branda l’ha fatto capire chiaramente: il timore, concreto, è che questo ultimo anno di legislatura sia pesantemente condizionato dalla vicenda dei sorpassi di spesa per 5 milioni di franchi in tre opere comunali (il Policentro di Pianezzo, l’ex oratorio di Giubiasco e lo stadio Comunale). Un caso sul quale dovranno fare chiarezza due audit (il primo, interno, affidato al Settore controllo qualità e revisione, il secondo ad una società privata) e l’inchiesta amministrativa e disciplinare aperta nei confronti del direttore del Settore opere pubbliche, sospeso a titolo cautelativo. Il rischio, detto fuori dai denti, è che la discussione politica si concentri essenzialmente sul bubbone scoppiato a Palazzo civico (e sulle conseguenze del coronavirus, non dimentichiamolo) facendo passare in secondo piano i progetti strategici, come la pianificazione del comparto oggi occupato dalle Officine FFS, la valorizzazione dei castelli, il terzo binario e la fermata in piazza Indipendenza e l’ospedale alla Saleggina, solo per citarne alcuni.

Il Corriere del Ticino ha interpellato i quattro capigruppo in Consiglio comunale di PLR, Unità di Sinistra, PPD e Lega dei ticinesi-UDC-Il Noce nonché i rappresentanti del Movimento per il socialismo-POP-Indipendenti e de I Verdi. Ecco le due domande poste:

1. Il sindaco Mario Branda ha espresso l'auspicio che l'ultimo anno della legislatura non sia condizionato da questa vicenda. Ha altresì auspicato un sostegno, da parte del Legislativo, affinché si possa comunque proseguire nella realizzazione di progetti importanti per lo sviluppo futuro della Città. Qual è la vostra posizione?



2. Ritenete che sia necessario convocare una seduta straordinaria di Consiglio comunale per discutere del caso dei sorpassi di spesa?

FABIO KÄPPELI, PLR

1. «Questa vicenda avrà inevitabilmente un influsso sull’attività politica dei prossimi mesi, ma auspico soprattutto che si possa ottenere la massima trasparenza e chiarezza su quanto accaduto per poterne poi trarre le conclusioni. Al contempo verremmo però meno al nostro ruolo di consiglieri comunali se ci focalizzassimo solo su questo fatto senza portare avanti gli altri dossier: Bellinzona deve continuare a crescere e svilupparsi. Lo stesso settore Opere pubbliche è di centrale importanza per garantire la progettualità della Città».

2. «Allo stato attuale ne risulterebbe una discussione povera, poiché non abbiamo ancora risposte alle domande che già il Municipio si è giustamente posto. Sono tuttavia convinto che avremo modo di discuterne in più occasioni, con gli esiti degli audit e dell'inchiesta a disposizione, al più tardi quando dovremo trattare i messaggi relativi ai sorpassi che dovranno essere presentati».

RENATO ZÜGER, UNITÀ DI SINISTRA

1. «Ferma restando la necessità di fare piena luce sull’accaduto e di trarne le dovute conseguenze, la Città non può per questo rimanere ferma. Ordinaria amministrazione, investimenti correnti, sostegno alla rinascita post-COVID-19, importanti progetti di sviluppo (Officine, nuovo ospedale, Casa della cultura, Casa Marta, eccetera): Bellinzona sarà impegnata su più fronti, ma non può permettersi di rinunciare a nessuno di essi. Seppur oneroso, è uno sforzo di cui la nostra cittadinanza ha bisogno».

2. «Al momento attuale, oltre ai pochi dati conosciuti, non vi sono elementi oggettivi sui quali discutere. Un dibattito in Consiglio comunale è prematuro e sfocerebbe in un puro esercizio declamatorio. Quando giungeranno i riscontri precisi dagli accertamenti avviati, il Legislativo potrà e dovrà esprimersi sui sorpassi di spesa e su eventuali disfunzioni nella gestione politica della vicenda».

PAOLO LOCATELLI, PPD

1. «Il primo auspicio è purtroppo destinato alla delusione. Anche senza l’affaire cantieri, saremmo stati costretti a ridefinire le priorità degli investimenti a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 che, a non dubitarne, produrrà nei prossimi anni pesanti ripercussioni sulle finanze comunali. Con le notizie allarmanti di questi giorni, il tutto si complica. Stabilire le priorità degli investimenti in un clima nervoso all’insegna della diffidenza sarà difficilissimo: oso comunque sperare che i progetti importanti per lo sviluppo della Città non siano penalizzati. Tutto ciò capita pure nell’anno durante il quale si doveva lanciare la ‘fase 3’ del progetto aggregativo, ovvero la stagione dei cosiddetti investimenti strategici virtuosi, come dichiarato dal Municipio con il Preventivo 2020 pochi mesi fa. Evidentemente, non possiamo dirci pronti».

2. «Sì, ma non subito. Prima bisogna rapidamente disporre di un quadro completo della situazione e di risposte precise a domande puntuali: cosa non ha funzionato? Cosa si deve fare per evitare che queste cose possano ripetersi? Il problema è circoscritto ai tre cantieri segnalati oppure, come temo, ci si deve confrontare con una lista più lunga di opere purtroppo meritevoli di verifica? Ci sono responsabilità politiche e/o individuali? I fatti hanno una rilevanza penale? Il piano delle opere e il piano degli investimenti sono stati finalmente aggiornati (documenti peraltro più volte richiamati durante questa legislatura da nostri esponenti in Consiglio comunale e nelle commissioni)? Abbiamo dotato il Dicastero opere pubbliche di strumenti capaci a ripristinare un rapporto di fiducia con il Municipio, il Consiglio comunale e i cittadini? Senza tutte queste cose, una seduta straordinaria ad hoc sarebbe votata al caos, in una gara tra chi la spara più grossa su tutto e contro tutti».

LELIA GUSCIO, LEGA DEI TICINESI-UDC-IL NOCE

1. «Quanto successo indubbiamente indebolisce il Municipio e la sua credibilità. È inevitabile che il quarto anno di legislatura sarà focalizzato su questi clamorosi sorpassi: penso in particolare ai messaggi municipali nello stesso ambito, alla possibilità di referendum e altro ancora. Inoltre, dopo quanto assistito, siamo sicuri che questo Municipio sia ancora legittimato ad occuparsi di temi così importanti? Una domanda che suppongo in molti ora si faranno».

2. «Direi ad una sola condizione. Potrebbe servire solo nel caso in cui venga discusso e deciso di assegnare un mandato ad un gruppo neutro per indagare su quanto successo. Questo perché sappiamo bene che l’audit è un mandato di fiducia assegnato direttamente dal Municipio e quindi di scarsa efficacia. Eviterei di convocare una seduta in cui il sindaco si dice allibito e il municipale di riferimento fa scena muta. Ora tutti quanti necessitiamo di fatti, non soltanto di belle parole».

MOVIMENTO PER IL SOCIALISMO-POP-INDIPENDENTI (rappresentato in Consiglio comunale da Angelica Lepori Sergi e Monica Soldini)

1. «La nostra opposizione non è certo condizionata da questo episodio: al contrario questo episodio, come quello della casa per anziani di Sementina (sulla quale, in altri tempi, eravamo intervenuti per denunciare il malfunzionamento), non fa che confermare la necessità di un’opposizione di sinistra e radicale che abbiamo condotto in questi anni. Quanto ai cosiddetti ‘progetti importanti’, abbiamo già espresso il nostro giudizio: si tratta di progetti che avvengono al di fuori delle intenzioni e dei progetti municipali e sui quali la Città ha tutto sommato poca influenza (ad esempio la costruzione del nuovo ospedale). Alla luce della crisi che abbiamo vissuto alcuni di questi progetti, proprio quello del comparto Officine FFS, mostrano tutta la loro sostanziale fragilità».

2. «Pensiamo che, anche alla luce delle vicende alle quali abbiamo accennato, vi sia ampio spazio per una discussione politica che tuttavia non deve limitarsi ai sorpassi di spesa: 27 morti in casa anziani (di cui sicuramente 19 COVID) contano molto di più di 5 milioni di sorpassi... O no?».

I VERDI (rappresentati in Consiglio comunale da Ronnie David e Marco Noi)

1. «Noi non siamo assolutamente d’accordo con l’auspicio del sindaco, che in buona sostanza chiede di tirare dritto come se niente fosse, secondo il motto ‘tout va bien Madame la Marquise’! Noi Verdi abbiamo sempre denunciato lo spirito acritico del Municipio, costantemente assecondato dai partiti che siedono nell’Esecutivo. Uno spirito acritico improntato ad una conduzione ‘laissez faire’, che non vuole mettere regole al mercato. Ebbene ora scopriamo che se lasciamo fare al mercato, questo ‘ci mangia sopra’. Prima di guardare alla ‘smart city’ delle Officine è forse meglio che il Municipio si faccia un po’ più smart!».

2. «Noi Verdi non consideriamo necessario in questa fase e in condizioni già precarie a causa della pandemia, convocare una seduta straordinaria. Si tratta ora di lasciar emergere tutti gli elementi tramite i vari audit e casomai interverremo con ulteriori interpellanze».

