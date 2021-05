La Città rende omaggio a Giorgio Orelli in occasione del centenario dalla nascita. Era infatti il 25 maggio del 1921 quando Orelli venne a luce ad Airolo. A Bellinzona, dove visse fino alla morte avvenuta nel 2013, lasciò una traccia indelebile nella comunità in particolare avendo esercitato la professione di docente di letteratura italiana alla Scuola cantonale di commercio e al Liceo cantonale. Alla letteratura dedicò anche la sua importante opera creativa, sia quale poeta, sia quale scrittore, insieme a quella di traduttore. Opera che gli valse numerosi riconoscimenti, tra i quali ricordiamo il Gran Premo Schiller nel 1988 e il Premio Chiara alla carriera nel 2002. Per degnamente celebrare il centenario dalla nascita, dopo che lo scorso anno anche la Città gli ha dedicato una via, sono diversi gli appuntamenti per omaggiare la figura del poeta e la sua opera. Appuntamenti che insieme danno forma al «Maggio poetico bellinzonese». Ad iniziare dalle due mostre che si potranno ammirare fino al 2 giugno alla Biblioteca cantonale: una propone i primi sei «Quaderni di Curzútt», i disegni originali dell’ultima pubblicazione e una selezione di opere dei poeti invitati nelle varie edizioni; l’altra, a cura della Documentazione regionale ticinese della Biblioteca e in collaborazione con la Scuola cantonale di commercio, offre ai visitatori una ricca selezione di pubblicazioni di e su Giorgio Orelli disponibili nel catalogo del Sistema bibliotecario ticinese. Nell’ambito delle due esposizioni giovedì 6 maggio, sempre alla Biblioteca cantonale di Bellinzona, dalle 18.30 si terrà l’incontro «La poesia che scende verso la terra. Da Curzutt in Biblioteca» durante il quale verrà presentato l’ultimo Quaderno della collana «Curzútt Poesia» dedicato ai poeti Franco Facchini e Matteo Ferretti, con disegni di Simonetta Martini. Oltre a Facchini e Ferretti interverranno Fabio Pusterla, Stefano Vassere.

Il 23 maggio (data di riserva il 24) dalle 14 alle 17 verrà proposto un pomeriggio dedicato a «Due passi in città e quattordici fermate con le poesie di Giorgio Orelli». La passeggiata prenderà il via al Ponte della Torretta (Golena) e si snoderà attraverso la città. Ad ogni fermata verranno lette poesie bellinzonesi di Giorgio Orelli; al termine del percorso, alla Villa dei Cedri, è previsto un brindisi conviviale. Si prosegue il 28 maggio, quando, alle 18 nell’aula magna della Scuola cantonale di commercio (SCC) è in programma «Un giorno, invece di svolgere un tema, scrissi una poesia». A ricordare Giorgio Orelli, in quella che è stata per tanti anni la sua scuola, interverranno quattro scrittori/critici che sono anche docenti nelle scuole ticinesi: Andrea Moser, Ariele Morinini, Laura Di Corcia, Tommaso Soldini. L'incontro, organizzato dalla SCC e dalla Casa della Letteratura, sarà moderato da Fabio Pusterla e Pietro De Marchi. Per concludere, il 1. giugno alle 18.30 alla Biblioteca cantonale si terrà la presentazione di «Rosegrada» un nuovo libro di Giorgio Orelli e una delle principali sorprese del suo lascito letterario. Pubblicato per le cure di Pietro De Marchi e Matteo Terzaghi in occasione del centenario della nascita del poeta, comprende tre racconti, inediti in questa forma. Interverranno Pietro De Marchi, Matteo Terzaghi e Stefano Vassere.