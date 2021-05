Dal 1. giugno al 31 agosto sarà di nuovo possibile fare domanda per attingere al fondo attivato dalla Città di Bellinzona con lo scopo di sostenere le aziende che faticano a far fronte alle spese a seguito delle conseguenze economiche causate delle misure anti pandemiche . Lo ha deciso il Municipio riattivando il cosiddetto «Fondo d’emergenza di sostegno all’economia locale». In concreto il sostegno finanziario consiste in prestiti per singola azienda per un importo massimo di 15.000 franchi e per una durata massima di 10 anni a interessi zero. È da considerarsi un complemento comunale agli aiuti cantonali e federali per i casi di rigore. Gli interessati sono invitati innanzitutto a far capo alle misure di Confederazione e Cantone e solo successivamente si valutano ulteriori scoperti da coprire con il prestito comunale. Le imprese che ottengono l'aiuto cantonale per casi di rigore possono utilizzare tale decisione positiva quale credenziale per la richiesta del prestito comunale. La Città deciderà dunque se accettare o meno la richiesta e definirà l’importo da stanziare. Il capitale per il fondo d’emergenza è di 700.000 franchi. In particolare possono accedere all’aiuto le ditte individuali, le società semplici, le società in nome collettivo, le società anonime, le società a garanzia limitata con domicilio, sede o succursale in Città. La procedura per l’ottenimento del prestito senza interessi, le condizioni nel dettaglio come pure il formulario si trovano su www.bellinzona.ch/sostegnoPMI.