Un investimento strategico «estremamente importante che consentirà alla Città di consolidare e ulteriormente sviluppare la propria vocazione di centro per la ricerca in biomedicina». La maggioranza della Commissione della Gestione (relatori la socialista Lisa Boscolo ed il liberale radicale Tiziano Zanetti) sostiene l’acquisto da parte di Bellinzona dell’immobile di via Vela 6 che verrà lasciato libero dall’Istituto di ricerca in biomedicina. Il rapporto è stato firmato ieri sera. Per i commissari votare sì al credito di 6 milioni di franchi nella seduta di Legislativo del 25 ottobre vuol dire rafforzare la nuova identità della capitale, «in prima linea nella ricerca e nell’innovazione» e che guarda al futuro. Pino Sergi (Verdi-FA-MPS-POP) presenterà una relazione di minoranza.