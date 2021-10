Come reso noto la scorsa settimana, il Municipio di Bellinzona intende acquistare lo stabile Fabrizia in via Vela, da un ventennio casa dell’Istituto di ricerca in biomedicina (IRB) che a breve traslocherà nella nuova sede all’ex campo militare. Obiettivo: insediarvi nuove attività favorendo da subito lo sviluppo nella capitale del centro di competenza sulle scienze della vita, nell’ambito del progetto «Switzerland Innovation Park Ticino» che avrà poi sede nel futuro quartiere delle Officine, ma non prima di un decennio. Prezzo d’acquisto: 6 milioni di franchi (a cui andranno aggiunti i costi per il risanamento dell’edificio: ne sarebbero necessari altri 6 per un intervento globale, l’Esecutivo intende investirne 1,25 nei prossimi anni per mettere mano alle parti più problematiche).

