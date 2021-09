Vivere l’atmosfera esaltante della gara Claro-Pizzo, senza dover fare 2.500 metri di dislivello, si può! Grazie all’opzione Walking, una gara per le famiglie e gli appassionati di belle emozioni che in parallelo al famoso vertical permette di immergersi nel clima della giornata all’insegna dello sport e della montagna. Da Claro si sale lungo la prima tratta del vertical fino a Moncrino, per uno sviluppo di 2,8 km e 570 metri di dislivello. Il ritorno al campo sportivo di Claro può essere effettuato sia a piedi lungo la strada forestale sia con lo shuttle bus messo a disposizione dell’organizzazione.

C’è chi si iscrive perché è bello stare tutti insieme. C’è chi coglie l’occasione per trovarsi con gli amici, chi ci va per fare una passeggiata prima di festeggiare i corridori del vertical. Tutti i motivi sono validi per divertirsi e per vivere la gara in maniera totale.