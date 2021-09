Una nuova commissione permanente che si occupi dei temi ambientali ed energetici non è indispensabile e anzi complicherebbe le procedure odierne, che funzionano, oltre a generare ulteriori costi. Lo sostiene il Municipio di Bellinzona bocciando quanto proposto in tal senso dai Verdi Ronnie David e Marco Noi. Gli ecologisti avevano chiesto l’istituzione di una «Commissione permanente per ambiente ed energia» il cui scopo sarebbe quello di occuparsi (in parallelo alle altre Commissioni incaricate) dei messaggi che hanno un impatto rilevante sull’ambiente oltre che dei preventivi, dei consuntivi e dei mandati di prestazione dell’Azienda multiservizi. Questo in considerazione del fatto che molte delle proposte municipali hanno un effettivo impatto sull’ambiente, si pensi alle richieste di credito...