I bambini sono il futuro sul quale investire, gli anziani sono la memoria dei valori da condividere. Su questi due capisaldi il Municipio cittadino, attraverso l’Azienda multiservizi Bellinzona (AMB), ha fondato il progetto di innovazione tecnologica che di recente è stato implementato nelle scuole comunali e nelle residenze per la terza età gestite dalla città. E questo perché, come riporta un approfondimento pubblicato sul sito dell’AMB, rendere migliori ed efficienti i luoghi nei quali si formano i giovani e vivono gli anziani è un impegno che ogni comunità deve saper affrontare. Ebbene, nel corso dell’ultimo anno il settore telecomunicazione dell’AMB ha collegato in rete tutte le scuole della Città aggregata, da Gorduno a Gudo. Ma non è tutto: in aggiunta al collegamento in fibra ottica...