«L’urgenza di allungare la fascia stagionale di utilizzazione della pista esterna di ghiaccio, nota dalla fine degli anni novanta, rende ineluttabile la sua copertura». Il gruppo popolare democratico in Consiglio comunale torna alla carica dopo che il Municipio, rispondendo ad una interrogazione interpatitica (PPD, PLR e Unità di sinistra), aveva giudicato non prioritario tale intervento. La necessità di poter disporre di una seconda superficie ghiacciata coperta, annota il PPD in una nuova interrogazione, «è data dal fatto che, di regola in agosto, nemmeno tutte le piste coperte ticinesi hanno il ghiaccio e che ciò crea una forte propensione degli utenti non bellinzonesi ad utilizzare l’unica pista coperta del Centro sportivo, con forti limitazioni per gli utenti bellinzonesi quali i corsi di pattinaggio ed il movimento giovanile dei GdT». Oltre a ciò, la posta esterna è soggetta ad inconvenienti generati dalle condizioni meteo. Quindi, «la copertura della pista di ghiaccio esterna non deve più attendere» ribadisce il gruppo popolare democratico, secondo il quale il polo sportivo cittadino deve assumere a tutti gli effetti una valenza regionale.