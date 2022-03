Non vogliamo riaprire una ferita che non si è ancora completamente rimarginata. Ma bisogna per forza partire dalla vicenda dei sorpassi di spesa per 5 milioni di franchi in tre opere comunali di Bellinzona (il Policentro di Pianezzo, il restyling dello stadio Comunale in città e l’ex oratorio di Giubiasco) per capire quello che ci apprestiamo a presentarvi. Perché quella «tegola» - come venne definita dal sindaco Mario Branda il 28 aprile 2020, quando il caso emerse pubblicamente - ha obbligato la politica a riflettere sui correttivi per evitare un nuovo scivolone.

Ebbene, fra le proposte figura quella ventilata da Manuel Donati (Lega) attraverso una mozione; limitare l’uso della delega municipale così da avere un maggior controllo sulla spesa. A distanza di oltre un anno ecco i due rapporti...