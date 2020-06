«A Bellinzona si spende di più per risanare situazioni deficitarie che per dare sostegno a cittadini e attori presenti sul territorio che investono del loro per farci vivere meglio». Il gruppo Lega-UDC in Consiglio comunale a Bellinzona si appresta a consegnare una mozione al Municipio cittadino a favore del rilancio dell’economia locale duramente colpita dalle conseguenze economiche del coronavirus. Si auspica «un atto concreto di solidarietà ad ampio raggio: non esistono solo i soliti noti da premiare con mandati», si legge nella nota diffusa oggi.