E chi l’avrebbe mai detto. Chi scrive no di certo. Ma immaginiamo nemmeno tanti di voi che vi state accingendo a leggere questo onesto (speriamo) pezzo. Là dove sorgeranno le nuove Officine FFS di Castione, lo «stabilimento più moderno d’Europa» come ha sottolineato ripetutamente l’ex CEO dell’azienda Andreas Meyer, c’era un lago. O quantomeno un ambiente lacustre. Il corso d’acqua si formò nel primo periodo tardoglaciale, quindi circa 15.000-20.000 anni fa.

In quell’epoca si registrò – per utilizzare una terminologia molto in voga nell’ultimo lustro – il primo vero e proprio surriscaldamento climatico di cui siamo venuti a conoscenza. Per farla breve: i ghiacciai si ritirarono liberando l’Altopiano e le valli alpine e prealpine, lasciando nel contempo spazio a depositi fluviali e palustri...