La Croce Verde di Bellinzona non ha potuto festeggiare i 100 anni di attività nel corso del 2020, ovviamente a causa della pandemia. Ma cercherà di farlo quest’anno, come si ricorda nel lancio della campagna di sostegno. Nel pieghevole inviato alla popolazione vengono illustrate le modalità tramite cui supportare, nell’ambito dell’anniversario, questo imprescindibile ente di primo intervento che per emergenze sanitarie rimane a disposizione «ogni momento del giorno e della notte» componendo il 144. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Internet www.cvbellinzona.ch.

Il 18 maggio 1920, come si legge sul sito dell’ente, viene fondato il primo consiglio direttivo della Croce Verde Bellinzona. La sede è nel Palazzo comunale. Si iniziano le manovre di addestramento con l’utilizzo della prima lettiga a mano. Il primo grande intervento dei militi risale però esattamente a cento anni fa, nel 1921, in occasione dell’esplosione della Nitrum di Bodio che causò 15 morti e 37 feriti. Nel 1924 la CVB interviene in uno degli incidenti ferroviari più gravi capitati in Ticino: il cosiddetto «disastro di San Paolo» del 23 aprile. Causò 15 morti e 10 feriti gravi. Due treni passeggeri si scontrarono e da una carrozza illuminata ancora a gas si sviluppò un incendio che distrusse tutto il convoglio. Questo avvenimento è ancora vivo nella memoria di qualche bellinzonese, che allora accorse svegliato dal boato delle esplosioni. A seguire vi è stato naturalmente un’evoluzione costante delle forze in campo e dei mezzi a disposizione.