La prima idea era quella di lanciare il referendum, ma poi ci si è resi conto che raccogliere 3.000 firme non sarebbe stato per nulla facile. Vuoi per il periodo pandemico, vuoi in quanto il tema è sentito maggiormente nella Turrita che negli altri quartieri di Bellinzona. Così si è deciso di attendere la pubblicazione dei piani per far emergere la contrarietà al progetto. Nella capitale si affilano le armi contro l’introduzione della zona d’incontro in piazza Governo e relativo riordino urbanistico (compreso il limite di 20 km/h), misura approvata dal Consiglio comunale lo scorso 26 ottobre con 40 voti favorevoli, 14 contrari e due astenuti. Commercianti ed esercenti sono pronti a palesarsi senza remore, in quanto arrabbiati con il Municipio soprattutto per l’eliminazione di 13 posteggi per...