La Fondazione Castelli di Bellinzona non esiste più. L’ente è infatti stato ufficialmente sciolto e il patrimonio, ammontante a circa 115.000 franchi, è stato devoluto all’Organizzazione turistica Regionale (OTR) Bellinzonese e Alto Ticino che si impegnerà a investire la somma in progetti nel comprensorio della città a favore del turismo e della popolazione locale. La decisione, spiega al CdT Augusto Chicherio che ha guidatola Fondazione negli ultimi 13 anni, è conseguente al nuovo modello di gestione dei manieri che il Municipio cittadino intende adottare. La somma rimasta in cassa è stata, come detto, ma ad una condizione: che venga utilizzata unicamente per degli scopi precisi, ovvero promuovere e sostenere manifestazioni per l’animazione dei Castelli di Bellinzona, della Città di Bellinzona e dei dintorni; sostenere e promuovere interventi sul territorio del Bellinzonese per la valorizzazione del paesaggio e della sua utilizzazione; gestire e sostenere infrastrutture di interesse pubblico; favorire la conoscenza dei Castelli di Bellinzona nella loro storia e del patrimonio monumentale e paesaggistico della regione.