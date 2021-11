Anche per la Fondazione del Patriziato di Bellinzona è finalmente giunto il momento di tornare con le sue proposte culturali-ricreative che nell’ultimo biennio l’emergenza Covid-19 ha giocoforza interrotto. Un ritorno che – in attesa dell’edizione del ventennale dei Bellinzona Beatles Days, fissata per il 19-21 maggio 2022 – avverrà con l’evento che, normalmente, segna la conclusione della sua attività annuale e che quest’anno invece ha una valenza opposta, quella della ripartenza: il tradizionale “Gala di Natale” in programma giovedì 25 novembre (ore 20.45) al Teatro Sociale di Bellinzona che quest’anno è dedicato ad una figura fondamentale della musica italiana degli ultimi cinquant’anni, Lucio Dalla.

Artista geniale ad estroverso, tra i maestri della canzone d’autore che ha provveduto ad elevare sia dal profilo strettamente musicale che poetico, Lucio Dalla durante la sua lunga e intensa carriera ha esplorato anche numerosi altri generi, dal jazz alla lirica, si è dedicato alla recitazione e alle discipline figurative: esperienze dalle quali ha attinto a piene mani forgiando una personalità allo stesso tempo rivoluzionaria e popolare in grado di fondere, come pochi, tradizione e innovazione.

A ricordare la sua figura, le sue indimenticabili canzoni e il suo carattere bonario ma originale un ensemble tra i più importanti della scena italiana, gli Extra, band guidata da Mimmo Camporeale, storico tastierista e prezioso collaboratore di Vasco Rossi sin dai suoi esordi e completata da un gruppo di musicisti dalla solida esperienza maturata all’interno di importanti formazioni e a fianco di quotati cantautori (Dalla compreso) tra cui spicca il cantante emiliano Lorenzo Campani, già pupillo di Riccardo Cocciante che lo ha voluto per un paio di importanti ruoli – Quasimodo e Clopin - nel suo Notre Dame de Paris e che negli scorsi anni è stato pure scelto da Mogol per il progetto NewEra con cui rileggere in chiave più rock e contemporanea il repertorio di un altro illustre Lucio, Battisti.

Una superband, insomma, che nel suo spettacolo, significativamente intitolato “Caro Lucio, ti scrivo” - presentato per la prima volta in Svizzera - passerà in rassegna le principali canzoni di Dalla corredandole con aneddoti, curiosità e qualche dettaglio ad oggi sconosciuto legato all’artista bolognese.

I biglietti d’ingresso per il Galà (che sarà aperto dalla giovane cantautrice locarnese Karin Cerini) sono acquistabili in prevendita su www.ticketcorner.ch e negli uffici dell’Organizzazione Turistica Bellinzonese e Alto Ticino di Palazzo Civico a Bellinzona.

Informazioni più dettagliate su www.patriziato.ch

