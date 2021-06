La Fortezza di Bellinzona immune al virus

Nemmeno la pandemia è riuscita ad invertire la tendenza. Per il terzo anno consecutivo, il primo sotto il controllo diretto della Città, la gestione della Fortezza di Bellinzona ha fatto registrare un avanzo d’esercizio. L’utile di 204.000 franchi, rileva il Municipio in una nota stampa, è stato conseguito grazie da un lato ad una gestione rigorosa del centro di costo cui si aggiungono , dall’altro, due stagioni molto positive in termini di presenza turistica nonostante la chiusura forzata a causa delle misure sanitarie. Vincente si è dimostrata in particolare la programmazione degli eventi per l’animazione dei tre castelli cittadini realizzata in collaborazione con l’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese Alto Ticino (OTR-BAT) che si è focalizzata tanto sulla qualità degli allestimenti, quanto su fattori di richiamo quali ad esempio la mostra 3D a Sasso Corbaro dedicata a Leonardo Da Vinci,