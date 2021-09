Lo sapevate che nel Medioevo l popolazione femminile era del 15% più numerosa rispetto a quella maschile? Ebbene, anche per questo motivo, oltre che per celebrare i cinquant’anni dell’introduzione del suffragio femminile nella Confederazione, la sesta edizione della giornata dei castelli svizzeri in calendario domenica 3 ottobre sarà dedicata all’altra metà del cielo. E la Fortezza di Bellinzona non fa eccezione. A Castelgrande tra le 11 e le 16 sarà proposta la visita guidata alla mostra «Il ceneri e le sue terre» del fotografo Nicola Demaldi con particolare riferimento ad aneddoti e storie al femminile. Ala castello di Montebello alle 14 si potrà partecipare al laboratorio «Intrecci di una donna leponzia» a cura dell’Associazione archeologica ticinese. Sempre alle 14 è poi prevista la visita guidata «Sulle tracce di donne leponzie e Romane» al museo archeologico del maniero cittadino. Visita guidata anche al castello di Sasso Corbaro: tra le 10 e le 14 si potrà ammirare la mostra Raffaello 3D concentrandosi sul tema dei ritratti femminili. Alle 9 e alle 10.30 Samantha Ghisla proporrà poi una lezione di yoga riservata alle donne all’InfoPoint Bellinzona in piazza Collegiata. Tutte le attività sono su riservazione (091/825.21.31, www.bellinzonaevalli.ch ) e compresse nel prezzo del biglietto d’ingresso. L’entrata ai castelli è possibile solo con il certificato COVID.