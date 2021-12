Non vi sono pericoli imminenti di ulteriori scoscendimenti. È quanto hanno potuto appurare i geologi del Cantone che oggi, lunedì 27 dicembre, hanno compiuto una nuova ispezione della parete rocciosa nella zona delle cave di Castione, a ridosso del Centro Cast, dalla quale ieri mattina si sono staccati dei massi. Nel complesso sono franati 100 metri cubi di materiale. Le dimensioni del masso più imponente, che si è fermato grazie al muro di contenimento costruito a protezione del centro e dei suoi parcheggi, si situano tra i 10 ed i 20 metri cubi. Come detto, dalle ispezioni compiute dai geologi sia ieri con l’ausilio di un drone, sia oggi in cordata, non sono da prevedere ulteriori crolli, se non di alcune pietre che potrebbero staccarsi dalla parete rocciosa e fermarsi però nella zona boschiva. A titolo precauzionale gli sbarramenti approntati domenica saranno mantenuti ancora per qualche giorno. È comunque possibile recuperare gli automezzi parcheggiati nella zona interessata dallo scoscendimento.