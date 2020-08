«La fusione è stata azzeccata, ma i sorpassi di spesa sono veleno»

Quando parla dell’aggregazione gli brillano gli occhi. L’ha voluta fortissimamente, assieme a quelli che allora erano suoi omologhi. L’ha condotta in porto, indirizzando il nuovo Comune verso una strada sulla quale ha incontrato anche degli ostacoli, come vedremo. Oggi Mario Branda è un sindaco consapevole dei problemi ma anche fiducioso. Di come è diventata Bellinzona ma, soprattutto, della Città che si prefigura all’orizzonte, entro il 2030-2040. Sono passati quasi cinque anni dalla storica votazione del 18 ottobre 2015 che sancì la nascita della Turrita aggregata. Certo, sul treno erano saliti in 17 ma a destinazione sono giunti soltanto in 13: Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant’Antonino sono scesi, decidendo di camminare con le proprie gambe. Sia questi ultimi sia la capitale, allo...