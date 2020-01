Due andranno a votare, il prossimo 5 aprile. Altrettanti no. E sullo sfondo c’è la votazione consultiva sul progetto aggregativo che potrebbe tenersi già nel corso di quest’anno o, al più tardi, nei primi mesi del 2021. In bassa Leventina le elezioni in programma fra due mesi e qualche giorno saranno tacite a Bodio e Personico, mentre a Giornico e Pollegio i cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere il Municipio ed il Consiglio comunale.

In virtù del probabile matrimonio allargato era stata presa in considerazione l’ipotesi di chiedere al Cantonale di allungare la legislatura di un anno, come ad esempio fatto a Bellinzona e a Riviera nel 2016. Tuttavia non si è riusciti ad organizzare la chiamata alle urne sulla fusione entro il 5 aprile, giorno delle elezioni comunali. E pertanto questa eventualità è venuta meno. A Bodio, in ogni modo, paese da sempre favorevole all’unione in bassa valle, si è optato per le tacite per dare continuità all’ottimo lavoro svolto dal Municipio guidato dal sindaco PPD Stefano Imelli. Nel nuovo Esecutivo quest’ultimo sarà accompagnato dall’altro uscente azzurro Matteo Taglialatela e da tre new entry. Una continuità voluta, appunto, nella speranza che nel 2021 si possano eleggere le prime storiche autorità del neonato Comune unico.

Anche a Giornico, l’altro paese favorevole all’aggregazione, si era tentato di percorrere il cammino che portasse alle tacite. Ciò non è stato il caso, ma rispetto all’Esecutivo in carica vi sarà un sostanziale ricambio (quattro uscenti non si ricandidano, compreso il sindaco).

Non andranno a votare, per contro, i cittadini di Personico. E salvo sorprese il sindaco resterà Emilio Cristina (Personico Futura, area PPD). Il Comune, finora piuttosto scettico sul tema fusione, sembra finalmente aver capito l’importanza di condurre in porto la nascita di un ente locale forte e con più «peso» a livello cantonale.

Detto di Bodio e Giornico favorevoli all’aggregazione e di Personico nel limbo, resta Pollegio, la cui posizione sull’unione in bassa Leventina è piuttosto scettica. Il 5 aprile le elezioni si terranno (il sindaco socialista John Mercoli resta il favorito per la poltrona più ambita), ma dal panorama politico sparisce il PPD.

A breve la Commissione aggregativa si troverà per la prima riunione dell’anno. E si farà il punto sullo studio, sulla base del quale i nuovi Municipi dovranno preparare il messaggio da sottoporre ai Legislativi. Dopodiché si terranno le serate pubbliche informative.

