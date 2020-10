Malgrado da marzo a settembre tutti i mercatini benefici a favore dell’associazione Alessia siano rimasti chiusi, la generosità dei clienti e dei sostenitori è stata encomiabile. Tanto che la somma che si è riusciti a raccogliere per i progetti a beneficio di bambini bisognosi di cure specialistiche ammonta a ben 122.474 franchi. Parte di questa somma è stata utilizzata per acquistare un manichino per la simulazione neonatale, donato al reparto di pediatria dell’Ospedale San Giovanni, nonché per sostenere 150 famiglie che hanno dovuto recarsi oltre Gottardo affinché i loro bambini ricevessero le cure adeguate. Anche in questo caso le difficoltà sono state non poche, vista la chiusura delle strutture a cui l’associazione Alessia si appoggia regolarmente. Da rilevare infine che l’associazione è alla ricerca di una nuova sede per il negozio di Bellinzona. Chi avesse idee o indicazioni non esiti a chiamare lo 079/208.53.42.