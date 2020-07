Una giornata ricca di eventi con la suggestiva transumanza delle mucche accompagnata da gruppi musicali e animazioni varie, così come l’esposizione di animali di differenti specie e altre attrazioni per grandi e piccoli che ha sempre attratto parecchio pubblico proveniente dall’intero Ticino, deve poter essere festeggiata in sicurezza. Con questa considerazione e dopo aver ponderato a fondo la situazione, il comitato organizzatore della Giornata agricola leventinese e della rassegna dei formaggi, a malincuore, ha preso la decisione di rinviare l’edizione 2020, in conformità con le direttive relative all’emergenza sanitaria che stiamo affrontando. «Troppe le incognite e le incertezze da affrontare in questo momento dove la priorità è quella della salute delle persone» si legge nella nota stampa diramata venerdì. L’appuntamento con la 30. edizione della Giornata agricola leventinese e della rassegna dei formaggi è già sin d’ora fissato a sabato 18 settembre 2021.