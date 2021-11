Non si è discusso solo di Gottardo Arena , stasera a Bellinzona, durante la seduta straordinaria di Consiglio comunale. All’ordine del giorno c’erano anche quattro mozioni. Cominciamo da quella inoltrata da Michela Pini (PLR) e cofirmatari, che chiedeva di trasformare - durante la bella stagione - la Golena in un luogo di aggregazione, e ciò attraverso la posa di strutture amovibili lungo la riva del Ticino. Ebbene, il plenum ha giudicato a sorpresa ricevibile la proposta (con 31 voti favorevoli e 21 contrari) nonostante il no del Municipio.

Secondo i preposti uffici cantonali rumore e luci disturberebbero gli equilibri ecologici e, in particolare, i pipistrelli, essendo la Golena protetta. Il Municipio nei prossimi mesi ne discuterà nel dettaglio con il proprietario del fondo, ossia il Consorzio Correzione Fiume Ticino. Bisognerà trovare il più classico dei compromessi affinché il desiderio di far vivere il futuro Parco fluviale da cittadini e turisti non vada a cozzare contro la tutela ambientale.

Accolta con 31 voti favorevoli, 19 contrari e due astenuti l’introduzione del regolamento sociale come chiesto da Alessandro Lucchini (Unità di sinistra) per aiutare le fasce della popolazione in difficoltà finanziaria; il Municipio si era dichiarato contrario. Stessa sorte (49 sì e 2 no) per il sostegno alle associazioni ventilato dagli ex consiglieri comunali Giulio Deraita e Luigi Calanca. Infine, in zona Cima Piazza a Giubiasco, si viaggerà presto a 20 chilometri orari; accolta in parte la mozione del leghista Alessandro Minotti e del già collega democentrista Simone Orlandi. Ora il Municipio risponderà alle interpellanze. Ne riferiremo domani in giornata, online, e sull’edizione cartacea del CdT di mercoledì.