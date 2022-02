«Solo la realizzazione coordinata delle iniziative può creare le premesse per un effettivo riposizionamento turistico» dell’Alta Leventina. Sono trascorsi sei anni e mezzo da questa dichiarazione del Consiglio di Stato e qualcosa, lassù, si è effettivamente mosso. Il faro del rilancio è la Gottardo Arena, la moderna pista dell’Hockey club Ambrì-Piotta inaugurata lo scorso 11 settembre. Ma attorno all’impianto multifunzionale realizzato dall’architetto Mario Botta gravitano altri progetti che – complice anche la pandemia che ha giocoforza portato alla ridefinizione delle priorità in vari ambiti – finora sono rimasti per così dire al palo.

Ma che nei prossimi mesi, come appreso dal CdT, dovrebbero finalmente muovere i primi concreti passi. Stiamo parlando dell’accademia per sportivi d’élite all’ex...