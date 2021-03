La «grande Piazza» del PPD in vista del 18 aprile

La sezione PPD-Generazione Giovani di Bellinzona lancerà ufficialmente domani, giovedì 4 marzo dalle 20, in diretta streaming, la campagna in vista delle elezioni del 18 aprile. Saranno presentati la sede elettorale al centro Ca’ Nosa in via Orico 11 nel quartiere di Bellinzona (luogo che fungerà per tutta la campagna da base tecnico-logistica della sezione, denominata «La grande Piazza PPD»), le modalità della campagna (concetto di divulgazione dei candidati, video dei candidati, dibattiti tematici in streaming, coinvolgimento dei cittadini in tempi di pandemia), i temi politici che rappresentano la visione di legislatura del partito e il nuovo sito Web. Le modalità d’accesso all’evento pubblico di domani sono riportate sul sito Internet www.ppd-bellinzona.ch .