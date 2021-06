Sognare sì, ma con i piedi ben piantati per terra. Il Polo di sviluppo economico (Pse) di Biasca è una realtà consolidata che dà lavoro a 250 persone e ospita delle eccellenze mondiali come la Helsinn Advanced Synthesis che nei prossimi anni crescerà ulteriormente grazie ad un progetto da 50-60 milioni di franchi. L’area di oltre 220.000 metri quadrati – occupata per due terzi – è pronta ad accogliere nuove aziende. Le parole chiave sono «innovazione» e «valore aggiunto», con l’obiettivo di orientarsi viepiù da un’industria per così dire pesante alle scienze della vita e alle biotecnologie. Lo stesso che, per restare nella nostra regione, vuole fare Bellinzona con l’IRB e nel comparto nevralgico che verrà lasciato libero dalle Officine FFS. Le premesse ci sono tutte. Anche perché – diciamolo...