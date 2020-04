Buone notizie per la Intervalves Technologies AG di Biasca. Da domani, lunedì, la ditta di Biasca già in difficoltà da tempo e che aveva annunciato la fine dell’attività per giugno potrà riprendere la produzione. Lo conferma al CdT il direttore Matteo Robitschek. «Lo Stato maggiore ci ha appena autorizzato a riprendere la produzione da domani, fatta salva l’attenzione estrema alle norme di igiene accresciuta e distanza sociale, che però siamo in grado di rispettare», dichiara. «Questa decisione ci tira fuori dai guai ed è un sollievo per tutti, soprattutto gli operai», aggiunge.