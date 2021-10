Ci son voluti 18 mesi tra progettazione e costruzione, ma ora in via Gorelle a Sant’Antonino tutto è pronto per metterla in funzione. Ci riferiamo alla nuova linea di produzione dedicata ai rinomati formaggi freschi a pasta molle con l’aggiunta di quelli a pasta semidura realizzata dalla Lati SA in stretta collaborazione con i migliori specialisti del settore a livello svizzero. Con questo investimento, che si aggiunge a quelli già effettuati negli scorsi anni, l’azienda è convinta di riuscire a rilanciarsi e riaffermarsi sul mercato nazionale. «Oggi lavoriamo circa 4 milioni di chili di latte all’anno ed il nostro obiettivo è quello di incrementare questo quantitativo sempre puntando a una produzione di altissima qualità», dichiara al Corriere del Ticino Alessandro Corti, direttore della Lati SA.