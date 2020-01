Giochi praticamente fatti in casa Lega dei ticinesi per i quattro nomi da affiancare ai tre dell’UDC sulla lista congiunta per l’elezione del Municipio di Bellinzona. Accanto all’uscente Mauro Minotti (classe 1963, maestro elettricista, in carica dal 2017, capodicastero Finanze, economia e sport, siede inoltre in Gran Consiglio dal 2011) saranno della partita i volti nuovi di Jasmine Ben Ali (giovane architetto, dal 2017 alle dipendenze dello Stato) e del 20.enne Elia Ambrosini, già in lizza per il Gran Consiglio lo scorso aprile.