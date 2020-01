La Lega si spacca, ecco i «Liberi e indipendenti»

In disaccordo con la conduzione sezionale e con la politica portata avanti dal municipale, e infastiditi dalla scarsa attenzione a loro riservata al momento di allestire le liste, due dei cinque consiglieri comunali della Lega di Bellinzona se ne vanno. Si tratta dei claresi Luigi Calanca e Giulio Deraita, entrambi già membri del Municipio dell’ex Comune a nord della città, Calanca anche come vicesindaco oltre che sindaco per un breve periodo. Non fanno mistero di non aver digerito né la maniera in cui la sezione di Bellinzona è stata condotta dopo l’aggregazione, né la politica portata avanti dal municipale leghista Mauro Minotti, che non avrebbe affatto rispettato il programma del movimento. Entrambi non lasciano comunque la Lega cantonale. Ma, appunto, dicono ciao alla sezione della capitale.