L’edizione 2021 del carnevale di Roveredo non ci sarà. «È una decisione presa a malincuore ma dettata dal buon senso» dichiara il presidente del comitato organizzatore Simone Giudicetti. Che l’anno prossimo la Lingera potesse aver luogo solo in versione ridimensionata, evitando cioè tutto quanto comportasse i grandi assembramenti di persone, era già dato per scontato. In alternativa si pensava di proporre qualcosa di più contenuto, nella forma e non certo nella sostanza, marcando comunque presenza. «L’evoluzione della pandemia, con la curva dei contagi che ha ripreso a salire e le prospettive a corto-medio termine poco rassicuranti - scrive oggi il comitato - ha però giustamente indotto gli organizzatori a decidere lo stop». Non succedeva dai tempi di guerra.