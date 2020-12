La lotta per il «Paso» e la musica dal vivo

«Cerchi vita sociale dopo le 24? Scegli discoteca o night». O, ancora, «Giù le mani dal Paso». In centinaia, il 4 dicembre 2010, scesero in piazza a Bellinzona per esprimere la propria solidarietà ai proprietari del grotto Pasinetti di Gorduno, costretto a chiudere la lunga stagione dei concerti dal vivo a causa delle proteste dei vicini. Poche settimane prima, all’inizio di novembre, il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso dei titolari dello storico ritrovo contro il cambio di destinazione da osteria a sala concerti imposto dalle autorità cantonali.

«I locali chiudono, le feste smettono, la musica non suona più e i centri agonizzano. Molti ci dicono che ci sono delle leggi, e che queste leggi vanno rispettate. Bene, siamo perfettamente d’accordo: ma quando queste leggi sono applicate senza buon senso, quando sono interpretate senza prendere in considerazione la particolarità di ogni caso, quando queste leggi danneggiano la comunità per favorire il singolo, allora queste leggi sono sbagliate», fu lo sfogo del gestore Lucio Robbiani (nella foto sotto). Nacque anche un gruppo Facebook in sostegno dell’esercizio pubblico - ritenuto un’istituzione della musica dal vivo non solo nel Bellinzonese ma in tutto il Ticino - al quale aderirono persone da ogni angolo del Cantone e numerosi artisti che al Pasinetti si erano esibiti.

Regole e divertimento

Il caso del «Paso» (che chiuse definitivamente nella primavera 2011 dopo 27 anni e ben 1.300 concerti) accese i riflettori sulla possibilità di organizzare concerti negli esercizi pubblici senza confinarli, dunque, nei locali notturni. L’appello che giunse da più parti, alle autorità, fu quello di evitare la chiusura di realtà come il grotto di Gorduno. Il dibattito nato attorno al «tempio» della live music investì pure e soprattutto le città, in particolare per quanto riguarda(va) il divertimento giovanile.

Lucio Robbiani. © CdT/Archivio

