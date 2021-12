«Era una sera invernale, fredda. L’oratorio del paese ornato a festa lanciava un’innovazione culturale: un nuovo teatro-commedia. Io quella sera a Lumino ci arrivai per caso. (...) Risi talmente da sentirmi addosso lo sguardo incredulo dei vicini, forse incapaci di cogliere la doppia ilarità – quella per le battute e quella per la musica delle battute – o forse disturbati dalle mie grasse risate». A ricordare gli albori dei Fughezzee non è un cittadino qualunque. È niente di meno che il presidente della Confederazione in pectore Ignazio Cassis. Il suo ricordo fa da prefazione al volume che Gianfranco Franzi, fondatore e anima dei Fughezzee ha dato alle stampe in questi giorni in occasione del trentesimo dalla fondazione del gruppo di teatro-cabaret. Era infatti il 1991 quando le lucciole iniziarono...