Nuovo capitolo nella vicenda delle accuse di sessismo, mobbing e trattamento scorretto nei confronti degli italofoni che lavorano al Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona. Negli scorsi giorni una maggioranza qualificata di 15 magistrati, espressione maggioritaria di tutte le regioni linguistiche, si è rivolta alla Commissione amministrativa del Tribunale federale (l’autorità di vigilanza, ndr) con una lettera in cui vengono fermamente respinti i «perduranti rimproveri» sul clima di lavoro all’interno del Tribunale.

Manifesti sessisti

Nella missiva, inviata in copia anche alle Commissioni della gestione delle due Camere e alla Commissione giudiziaria a Berna, i 15 giudici affermano di «non aver mai assistito a discriminazioni o disparità di trattamento fondate sulle differenze linguistiche (tedesco, italiano, francese) o per altri fattori di tipo culturale». Dalllo scritto emerge inoltre che un giudice, ora in pensione, avrebbe appeso ai muri del Tribunale delle «caricature carnascialesche» che «contenevano elementi sessisti», ritenuti «in ogni caso inadeguati e non degni della nostra istituzione». I firmatari si sono detti «dispiaciuti di questo increscioso episodio, da noi severamente condannato e da cui prendiamo le distanze in maniera assoluta». Ciò non toglie «che si sia trattato di un evento del tutto isolato, per nulla rappresentativo del modo di comportarsi delle persone attive al Tribunale penale federale. La Presidente ha del resto reagito senza indugio ordinando di togliere immediatamente queste caricature».

Insinuazioni di una minoranza

I magistrati ritengono inoltre che «i rimproveri di sessismo, mobbing e trattamento scorretto nei confronti degli italofoni traggono origine da insinuazioni di una minoranza di persone». Tra queste, «ci sarebbero anche magistrati che alimentano i rimproveri sia a livello massmediatico che parlamentare». «Ci rincresce che queste pretese ingiustizie, invece di essere segnalate seguendo le normali vie di servizio (commissione amministrativa, ombudspersons, autorità di vigilanza), vengano coltivate all’esterno dell’istituzione, con nocivi effetti diffamatori», proseguono i firmatari. «Purtroppo non possiamo che concludere che questo avvenga con il sotteso scopo di poche persone di danneggiare il Tribunale penale federale, la sua commissione amministrativa e la stragrande maggioranza del personale. Gli autori di queste insinuazioni hanno evidentemente deciso di anteporre i propri interessi personali a quelli istituzionali. I sottoscritti condannano in maniera decisa la slealtà e l’anticollegialità di questo comportamento».

Adottati dei correttivi

In ogni caso, allo scopo di chiarire alcuni punti rimasti aperti vengono inoltre adottate diverse misure: da un lato un esperto esterno analizzerà i rimproveri di sessismo e mobbing; dall’altro, con l’aiuto di un mediatore, consolideremo e rafforzeremo le fondamenta della collaborazione e del vivere comune sia nella cerchia dei magistrati che in quella più ampia dell’intero personale. «L’implementazione di queste misure è già stata avviata con lo scopo di ristabilire un clima di lavoro sereno, basato sulla fiducia e il rispetto reciproci», si legge nella lettera. In conclusione, i 15 giudici invitano «con urgenza le autorità competenti a supportarci nel percorso qui avviato, aiutandoci altresì a porre fine agli incresciosi attacchi subiti dal Tribunale penale federale».

Una vicenda travagliata



Il caso risale all’inizio del 2020. In seguito a indiscrezioni giornalistiche, la Commissione amministrativa del Tribunale federale aveva avviato una procedura per far luce sulle accuse di lotte di potere, eccessi di spesa, mobbing e sessismo al TPF. Il risultato delle verifiche era stato pubblicato il 20 aprile scorso. L’organo di vigilanza era giunto alla conclusione che non ci fossero prove sufficienti a supporto di casi di mobbing nei confronti, in particolare, dei giudici Giorgio Bomio-Giovanascini e Claudia Solcà e della segretaria generale del TPF. Anzi, nel rapporto la Commissione non aveva risparmiato pesantissime critiche nei loro confronti. Tra i provvedimenti più incisivi, l’autorità di vigilanza aveva proposto il licenziamento della segretaria generale e altre misure per migliorare il clima di lavoro, anche facendo ricorso a specialisti esterni. Il rapporto non aveva però soddisfatto le Commissioni della gestione delle Camere federali le quali, lo scorso 25 giugno, avevano sottolineato come il documento non fosse degno di questa istituzione.

