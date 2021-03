Avrebbe riportato ferite ad una mano, la donna rimasta coinvolta in un infortunio avvenuto questa mattina, intorno alle 11.30, in un'industria dolciaria a Sant'Antonino. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, la mano della donna sarebbe rimasta incastrata in un macchinario. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure alla ferita, in seguito trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto anche la polizia per gli accertamenti del caso.