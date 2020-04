La forzata lontananza indispensabile per evitare la diffusione del coronavirus ha dato sfogo alla fantasia di chi, anche per passare il tempo in modo diverso fra le mura domestiche, si è inventato un modo per stare comunque vicino alle altre persone. Così la Filarmonica di Roveredo, attiva dal 1893, non ha perso l’ispirazione e nonostante queste settimane buie ha composto la marcia «Cip e Ciop». Ognuno con il suo strumento, in salotto o in giardino, ha registrato la parte ascoltando una base comune. In seguito le registrazioni sono state sincronizzate e inserite nel montaggio del video. Il brano vuole essere «un’armonica luce che trasmette serenità per proseguire» in questo «cammino particolare», affermano dal sodalizio bassomesolcinese.