«A breve sarà dismessa quella che è ormai chiamata “vecchia stazione”. Una struttura che risale al lontano 1874 colma nella sua semplicità di ricordi e di significati. Per le generazioni che ci hanno preceduto ha rappresentato un nuovo spazio di incontro e il primo passo verso il trasporto pubblico in un contesto comunale che era, ricordiamo, prettamente rurale. La “vecchia stazione” continuerà a rimanere un simbolo per il nostro Comune, e non solo, in quanto già catalogata dalle FFS nei loro edifici storici». C’è tanto orgoglio e un pizzico, già, di nostalgia nel Municipio di Sant’Antonino. Dal 13 dicembre scorso, per il Comune a sud di Bellinzona, si è aperta una nuova era in contemporanea con la messa in esercizio della galleria di base del Monte Ceneri.