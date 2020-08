La promozione della mobilità elettrica è una delle missioni dell’Azienda multiservizi di Bellinzona (AMB) che da inizio anno sovvenziona l’acquisto di colonnine di ricarica domestiche. Il contributo di 300 franchi accordato dall’AMB si somma a quello di 200 franchi che, oltre alla Città, hanno deciso di erogare anche Arbedo-Castione e Lumino (i quali già sostengono finanziariamente anche l’acquisto di auto o moto a propulsione totalmente elettrica). Dunque, i cittadini domiciliati in uno dei tre Comuni che intendono approfittare di questa opportunità possono contare su un sussidio totale di 500 franchi per l’acquisto di uno dei tre modelli di colonnine di ricarica domestiche (del prezzo compreso tra i 749 ed i 949 franchi) presenti sul catalogo di emotì, il marchio creato dalle principali aziende elettriche ticinesi per mezzo di Enertì SA in risposta alla continua evoluzione del mercato dell’elettromobilità.