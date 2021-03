«La musica è tutto, sto vivendo un sogno»

In pieno Sanremo c’è un giovane del Bellinzonese che il festival lo segue con gli occhi lucidi, perché il canto e la musica per lui sono tutto. In particolare in questo periodo in cui ha coronato un sogno: la pubblicazione su Youtube, grazie anche alla collaborazione con la casa discografica torinese RKH, di quattro pezzi da lui stesso scritti e musicati. Il protagonista di questa storia si chiama Michel Steyaert, abita a Claro e compirà 19 anni tra pochi giorni. «Un tempo mi mettevo a scrivere e poi mollavo perché ciò che usciva proprio non mi piaceva, non mi sembrava niente di che» racconta. Negli ultimi tempi però la sua fiducia ha preso vigore, anche sulla scia di una delle canzoni, intitolata «Ricordati», che conta già oltre 12.000 visualizzazioni (i quattro video possono essere visti...