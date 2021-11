I danni della natura costano. Lo sa bene il Municipio di Bellinzona, che sottopone al Legislativo la richiesta di credito di 610.000 franchi per i due smottamenti verificatisi in zona Sasso Grande nel quartiere di Gudo. Eventi che hanno determinato, oltre ad importanti danni materiali, «una situazione di forte rischio per le abitazioni e le infrastrutture pubbliche primarie (strada comunale e rete acquedotto)» ed hanno imposto «la necessità di predisporre subito una serie di interventi di urgenza». Le prime due fasi del cantiere, infatti, sono già terminate in quanto le opere sono state eseguite con la clausola d’urgenza. La terza tappa inizierà la prossima primavera per concludersi nello spazio di un paio di mesi, sempre in collaborazione con l’Ufficio cantonale dei pericoli naturali che sussidia gli interventi nella misura del 65%.