La neve è ancora in sciopero: rinviato il primo Kids Ski Day

Il primo appuntamento del Raiffeisen Kids Ski Day 2022, in calendario per sabato 15 gennaio a Campo Blenio, è stato posticipato a data da definire. Lo stato d’innevamento attuale non permette infatti il normale svolgimento della manifestazione dedicata alla scoperta degli sport di scivolamento sulla neve a favore di bambini e bambine sotto i 12 anni. Lo annuncia TiSki, la Federazione sci della Svizzera italiana. Quello di Campo Blenio è uno dei tre eventi in programma per la stagione 2021-2022: gli altri due pomeriggi sono previsti mercoledì 2 febbraio ad Airolo-Lüina e sabato 12 febbraio a Campra, con quest’ultima data dedicata esclusivamente allo sci di fondo. Tutte le informazioni sul Raiffeisen Kids Ski Day 2022, con possibilità d’iscriversi online, sono disponibili su www.tiski.ch/kids-ski-day/.