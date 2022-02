Buone notizie per gli amanti degli sport invernali: a partire da domani il settore di Pesciüm verrà aperto tutti i giorni. È quanto fa sapere la società che gestisce gli impianti, la Valbianca SA. In una nota stampa spiegano che le ultime nevicate hanno leggermente migliorato le condizioni delle piste e, sebbene l’innevamento sia ancora lontano dallo stato ottimale, negli ultimi giorni è stato possibile mettere in sicurezza la parte alta dello sci lift e verificare la tenuta della neve in un weekend di prova. La neve, seppur non abbondante, nella parte alta è in generale in ottime condizioni e molto piacevole da sentire sotto gli sci. I primi raggi di sole hanno inoltre iniziato a illuminare le piste.