La nevicata blocca i bus: «Molti bambini al freddo»

La copiosa nevicata di venerdì scorso, 4 dicembre, ha creato parecchi disagi nel trasporto pubblico in Valle Morobbia e in particolare per i bus del trasporto degli allievi che hanno accumulato enormi ritardi o non sono giunti del tutto. A denunciarlo è il consigliere comunale della Lega Manuel Donati il quale chiede al Municipio di Bellinzona di spiegare i motivi del disservizio che ha costretto parecchi genitori a recarsi a scuola con l’auto per recuperare i figli.