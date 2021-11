Una ventina d’anni fa costituiva poco più di una visione. Oggi è una realtà consolidata, riconosciuta internazionalmente per i risultati della sua ricerca. L’Istituto di ricerca in biomedicina (IRB) che sabato ha inaugurato la sua nuova casa nella quale si sono insediati anche l’Istituto oncologico di ricerca (IOR) ed i laboratori di ricerca traslazionale dell’Ente ospedaliero cantonale, in poco tempo ha conosciuto una crescita esponenziale. Quali i fattori che l’hanno determinata? «È stata una crescita costante costruita passo dopo passo» ci risponde Gabriele Gendotti, presidente della Fondazione IRB e di Bios+, il quale prosegue: «Grazie alla leadership di un direttore di rinomanza internazionale come Antonio Lanzavechia e la presenza sin dall’inizio di ricercatori con esperienze acquisite...