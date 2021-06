Da una notorietà critica ad una nuova centralità. Cadenazzo si sta definitivamente scrollando di dosso la nomea di Comune a luci rosse attraversato da un traffico asfissiante per mostrarsi in tutta la sua ricchezza storica, culturale e paesaggistica. «In collaborazione con gli altri Comuni attorno al Ceneri, Cadenazzo è stato capace di assumere un ruolo importante nella valorizzazione del proprio territorio» osserva Christian Rivola, di recente eletto alla presidenza della Pro Cadenazzo Robasacco il cui comitato si completa con Sergio Tami (vicepresidente), Claudio Paganetti (contabile), Isabella Caccia Martignoni (segretaria) e Fabiana Richina. Si pensi ad esempio all’importante progetto de «La via del Ceneri», itinerario tematico-escursionistico con cui si mira anche a promuovere il territorio...