Questa legge non ci è gradita e non appare indispensabile: deve essere abbandonata. È dura come il granito la recente presa di posizione contro la nuova Legge sulle cave messa in consultazione dal Dipartimento del territorio (DT). A firmarla un Municipio (Riviera) e nove Patriziati di Riviera e bassa Leventina, col sostegno esterno giunto anche da Bellinzonese, Locarnese e Mendrisiotto. Il disegno di legge nato sulla scia di un’iniziativa parlamentare del 2019, con relativo regolamento d’applicazione, è andato di traverso agli enti locali molto toccati dal tema dell’estrazione della pietra essendo in larga parte proprietari dei comparti in questione. I quali parlano anche a nome dei cavisti, sottolineando che quanto sottoposto «non è nemmeno gradito alla netta maggioranza degli imprenditori», ovvero coloro che questi comparti li gestiscono in affitto. Alla base della presa di posizione congiunta ci sono due pareri giuridici, quelli richiesti dal Municipio di Riviera e dal Patriziato di Lodrino a due avvocati (rispettivamente Raffaello Balerna e Mattia Ferrari). Secondo essi, riassumono i firmatari, «le normative esistenti appaiono sufficienti per regolare con la dovuta attenzione il settore delle cave». Di conseguenza quanto proposto dal Cantone risulterebbe non necessario. Al contrario: anziché facilitare l’industria del granito come promesso, ne complicherebbe il lavoro, non da ultimo con la paventata insorgenza di infinite vertenze giudiziarie.

«Continuità a repentaglio»

Ma entriamo nel dettaglio delle censure. Viene anzitutto sottolineata quella che è vista come una novità di rilievo: i rapporti tra Patriziati e cavisti non saranno infatti più regolati tramite contratti d’affitto bensì attraverso delle concessioni. «Questa modifica - si sottolinea - sorprende parecchio anche perché introdotta senza alcuna motivazione e senza giustificati interessi sia per i proprietari (in primis Patriziati ndr.) sia per gli affittuari (i cavisti ndr.)». Una modifica giudicata «improponibile quanto inaccettabile». IL DT propone in sostanza che le concessioni siano attribuite per pubblico concorso. Il Municipio ed i Patriziati spiegano però che buona parte dei comparti estrattivi rimasti in Ticino sono gestiti in modo continuativo da più generazioni dalle stesse famiglie, spesso sull’arco di parecchi decenni, in qualche caso anche per oltre un secolo. Cosa succederebbe a una ditta attiva da mezzo secolo che improvvisamente, a seguito del concorso pubblico «perso», dovesse rimanere priva del suo abituale comparto estrattivo, in cui ha investito praticamente tutto?, si chiedono. Considerando come l’apertura di nuove cave non sia prevista, è facile immaginare che il primo passo sarebbe il licenziamento delle maestranze, poi seguito da un fallimento, commentano Municipio e Patriziati. I quali parano in anticipo la possibile obiezione secondo cui contrastando i concorsi pubblici «si vogliono favorire i soliti». «Per fortuna che essi sopravvivono», evidenziano infatti ricordando che il settore non è certo ambito.

La sistemazione finale

Spazio anche al tema della sistemazione finale della cava: lodevole il tentativo di introdurre delle norme, si spiega. Ma così non va bene. «Di certo questo momento non coincide praticamente mai con la scadenza dei contratti». Anzi: spesso la cessazione dell’attività avviene a seguito del decesso di un titolare, del fallimento o del mancato ricambio generazione. Pure le tempistiche per la sistemazione («di principio due anni») appaiono proibitive. L’ipotesi poi che il DT possa imporre il completo ripristino a terzi a spese del proprietario «pone gli enti patriziali in una situazione di grave rischio potenziale tale da minarne la sopravvivenza» nell’ottica dell’impatto finanziario. Una norma quindi «inaccettabile». Quali le conseguenze? O la chiusura delle cave; oppure l’innalzamento dei canoni di locazione (oggi perlopiù favorevoli ai cavisti) così da poi poter far fronte a possibili spese future. Con le conseguenze immaginabili per gli imprenditori della pietra.

Chi è responsabile?

Vengono poi sollevate altre critiche per quanto riguarda gli ulteriori oneri posti sui proprietari. Ad esempio, «mal si comprende come il Dipartimento possa attribuirsi il diritto di ‘ordinare la realizzazione di una perizia a spese del proprietario’»: l’autorizzazione d’esercizio ed il piano di gestione, si sottolinea, sono infatti concessi all’imprenditore. Così come non si ritiene sufficientemente chiaro l’articolo (il 19) che definisce le responsabilità in caso di infrazione alle nuove disposizioni, con multe fino a 50.000 franchi. Se anche i proprietari (e quindi i Patriziati) dovessero essere potenzialmente punibili, si legge nella presa di posizione, «sarebbe da ritenere inammissibile l’assunzione di responsabilità verso persone che a titolo pressoché volontario si adoperano a favore di un ente pubblico».

Il nodo della pianificazione: «Ci serve aiuto»

Va poi detto che da anni si lavora nei vari Comuni all’allestimento di una pianifificazione che metta ordine nel settore: un nodo spesso molto difficile da sciogliere. «La pianificazione a livello comunale giocherà un ruolo determinante per garantire una corretta gestione del ruolo delle cave», si legge in proposito nella presa di posizione. Si ribadisce tuttavia che «le difficoltà dei Comuni interessati (non a caso tutti operano in un regime finanziario di compensazione) non aiutano certi i tempi di attuazione». In tal senso si auspica un maggior aiuto finanziario da parte del Cantone.

L’iniziativa del 2019

Il disegno di legge nasce dall’iniziativa parlamentare elaborata presentata nel 2019 in Gran Consiglio. Chiedeva l’introduzione di una legge sulle cave che, riconoscendo l’importanza socioeconomica del settore in Ticino, in particolare per le regioni periferiche interessate, sottolineava la «mancanza di un approccio cantonale globale finalizzato a una maggiore regolamentazione dell’ambito, senza ostacolarne le attività ma, anzi, facilitandole». Tale mancanza renderebbe difficoltoso lo sfruttamento razionale, sistematico e produttivo della pietra. Poiché la proponente (la leghista Amanda Rückert) non siede più in Parlamento e visto che nessun altro deputato ha ripreso l’iniziativa, essa è stata stralciata. Tuttavia, visto che le problematiche sollevate dall’atto parlamentare restano di attualità, il DT ha deciso di promuovere un progetto di legge. Da qui la consultazione ora in corso. Che come abbiamo visto ha suscitato preoccupazioni soprattutto a cavallo della Riviera. Oltre al Municipio proprio di Riviera, a firmare la presa di posizione sono gli undici seguenti Patriziati: Lodrino, Cresciano, Iragna, Pollegio, Personico, Biasca, Giornico, Claro, Bodio. Sostegno a quanto affermato viene fornito anche dai Patriziati di Arzo e Peccia, e da quelli di Monte Carasso e Gorduno (quest’ultimi non consultati dal DT).

Un bacino occupazione importante per le valli. ©CdT/Archivio

©CdT.ch - Riproduzione riservata