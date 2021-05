«Non ho nessun dubbio: questa regione conoscerà di nuovo un grande splendore». Parola di Filippo Lombardi, il quale alla Leventina sta per regalare un sogno: lo stadio multifunzionale che sostituirà nei cuori dei tifosi biancoblù la vetusta Valascia che verrà demolita l’anno prossimo. Il presidente dell’Hockey club Ambrì-Piotta (HCAP) e neomunicipale di Lugano è convinto che, grazie al progetto della futura pista e ad altri che si concretizzeranno a medio-lungo termine nonché alle collaborazioni con gli attori presenti sul territorio (come quella con il Dazio Grande di Rodi-Fiesso, di cui diremo più avanti), la valle potrà finalmente rilanciarsi mettendo a tacere le cassandre che «ancora nel recente passato la davano ormai per moribonda».

Il rinascimento dell’Alto Ticino

La moderna arena dell’HCAP...